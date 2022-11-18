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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 9:31

Коммерческую организацию Ставрополья поймали на мошенничестве на 10,2 млн

В отношении представителя возбуждено уголовное дело
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Представитель коммерческой организации Ставрополья может пойдет под суд после того, как про мошенническую деятельность компании прознали и пресекли.

Установлено, что в декабре 2020 между коммерческой организацией и ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» был заключен государственный контракт на сумму 17,4 млн рублей.

Представитель же решил не исполнять свои обязанности в полном объеме вместе с группой лиц, которые делали работы. В результате были похищены 10,2 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

— В отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ [Мошенничество – прим.]. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.