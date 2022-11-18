В Кировском округе Ставрополья пьяный 19-летний парень угнал машину друга

Для проверки документов в Кировском округе Ставропольского края ночью остановили отечественный автомобиль. За рулем сидел 19-летний местный житель, которого сотрудники заподозрили в употреблении алкоголя. Плюс ко всему парень не смог дать правоохранителям документы на автомобиль.

Водителю предложили пройти тест на алкоголь, который показал 0,8 миллиграмм этанола на литр выдыхаемого воздуха. После парень признался, что выпивал с владельцем автомобиля, а когда товарищ уснул, взял ключи и угнал машину, чтобы покататься.

После оказалось, что парня два месяца назад привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения теста на алкоголь.

— Отделением дознания ОМВД России по Кировскому городскому округу в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, которые соединены в одно производство, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Парню грозит срок за повторное пьяное вождение, а также за угон.