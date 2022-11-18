На Ставрополье ожидаются дождливые выходные с температурой до +17 градусов

Фото: сайт ставропольского гидрометцентра

В выходные 19 и 20 ноября на Ставрополье ожидается минимальная температура в +2 градуса, а максимальная – до +17 градусов. Ранее сообщалось, что на выходных температура воздуха в регионе может опуститься до -6, однако свежая информация ставропольского гидрометцентра эту информацию опровергает.

Суббота, 19 ноября, встретит Ставрополье самым низким градусом – +2 ночью, хотя ближе к утру температура поднимется до +7, ветер западный 6-11 м/с. В краевой столице ночью ожидается от +5 до +7 градусов, тот же западный ветер 9-11 м/с.

Днем в регионе температура поднимется до +17, в краевой столице – до +15. Местами ожидается дождь по краю, в Ставрополе без существенных осадков. Ветер останется такой же, как и ночью.

В воскресенье, 20 ноября, ночь станет теплее. По региону температура воздуха не опустится ниже +6 градусов, а в краевой столице – ниже +8. При этом по краю пройдет дождь, ветер оставит западное направление от 6 до 11 м/с.

Дождь будет идти по Ставрополью и днем, а в краевой столице существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ожидается такая же, как днем субботы. Изменится только скорость ветра в Ставрополе – 8-10 м/с.