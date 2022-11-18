Директор ставропольской компании отправится в тюрьму за взятку в 4 млн рублей

На Ставрополье в сентябре 2021 года директор компании знал, что его проверяют после кражи более 12,5 млн рублей по государственному контракту. Мужчина понял, что расследование надо остановить, иначе его компания окажется в плохом положении. Тогда он предложил взятку в размере 4 млн рублей замначальнику отдела УФСБ России по Ставропольскому краю.

В октябре 2021 года мужчина пришел передавать первую часть взятки в размере 1 млн рублей. Сотрудник действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили в УФСБ.

— После передачи первой части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Суд назначил виновному лицу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор суда в законную силу не вступил, однако вскоре осужденный окажется за решеткой.