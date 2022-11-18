Умные видеонаблюдение и домофония - самые популярные сервисы «Ростелеком Ключ» в Ставропольском крае

Национальный провайдер уделяет особое внимание цифровизации жилого фонда. Фото: stavropol.rt.ru

На Ставрополье к цифровой платформе «Ростелеком Ключ» подключены более 4,6 тыс. квартир Буденновска, Георгиевска, Лермонтова, Пятигорска, Кисловодска и Ставрополя. Лидером по внедрению цифрового управления общедомовым имуществом является краевая столица, где умными технологиями охвачены свыше 3 тыс. квартир. Из них большую часть (80%) составляют новостройки.

По мнению застройщиков и управляющих компаний, самой востребованной опцией платформы «Ростелеком Ключ» является «Комплексное видеонаблюдение». С ее помощью удобнее всего осуществлять круглосуточный контроль за подъездами, кладовыми, паркингом, придомовой территорией. Записи хранятся в защищенном облачном архиве, доступен просмотр ленты событий за последние 30 дней.

Вторая по популярности опция сервиса «Ростелеком Ключ» — «Умный домофон». Помимо привычной клавиатуры для набора номера квартиры и аудиосопровождения, устройство оснащено видеокамерой и подсветкой для вызовов в ночное время. Чтобы впустить посетителя подходить к домофонной трубке необязательно. При наборе номера квартиры собственнику поступает звонок на смартфон, на экране появляется изображение, и хозяин может открыть дверь, даже если находится за пределами страны. Опция понравится и тем, кто часто забывает ключи от входной двери. Зайти в подъезд можно не только с помощью смартфона, но и планшета, Apple Watch или Siri. В ближайшем будущем пользователи смогут обходиться и без них – разработчики внедряют в «Умный домофон» опцию открытия двери через распознавание лиц хозяев.

«“Ростелеком Ключ” не ограничивается видеонаблюдением и домофоном. В городе Георгиевске работает первый в крае умный шлагбаум. Для жильцов и экстренных служб открытие проезда происходит автоматически, камера самостоятельно распознает номера въезжающих автомобилей. Если же ожидаются гости — им для открытия шлагбаума хозяева могут отправить временный код. Все больше управляющих компаний выбирают “Умные счетчики” – услугу, которая позволяет не только получать точные цифры, но и выявлять аномальное потребление ресурсов и предотвращать их хищение. Это особенно актуально для домов, где квартиры часто сдаются в аренду», — рассказала Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Убедиться в том, насколько эффективно работает умное домоуправление, можно на опыте внедрения сервиса «Ростелеком Ключ» в элитном клубном доме «Усадьба», расположенном в городе Ставрополе. Для безопасности и комфорта жильцов здесь установлены видеонаблюдение, умный домофон, электронные системы учета потребления и сбора показаний ЖКХ. Комплекс подключен к сервису с 2019 года.

«Удобный многофункциональный сервис доступен из любой точки мира и с любого гаджета. Управление общедомовым имуществом осуществляется в личном кабинете через мобильное приложение “Ростелеком Ключ”. В “Усадьбе” обслуживается 81 квартира. Современная видеоаналитика и цифровой контроль доступа значительно снижают расходы на охрану территории. Электронный учет энергоресурсов гарантирует прозрачность начислений и, с одной стороны, оптимизирует нашу работу, уменьшая количество обязательной отчетности. С другой — избавляет жильцов от необходимости ежемесячно передавать показания. Цифровизация выгодна всем», — отметила Татьяна Бондаренко, бухгалтер товарищества собственников жилья ЖК «Усадьба».

Сервисы «Ростелеком Ключ» работают на базе оптического доступа в интернет, поэтому национальный провайдер уделяет особое внимание цифровизации жилого фонда. На Ставрополье оптикой охвачены более половины домохозяйств и, благодаря реализуемым программ, направленным на доступность услуг связи, эта цифра постоянно растет. За прошлый год протяженность оптоволоконных линий Ставрополья увеличилась на 3 тыс. км. И, если монтаж телекоммуникационного оборудования в старом жилом фонде имеет ряд технических особенностей, то подключение умных сервисов в новостройках происходит в кратчайшие сроки, так как провайдер оснащает их необходимым коммутационным оборудованием еще на стадии сдачи домов в эксплуатацию.

Для подключения услуг платформы «Ростелеком Ключ» жильцам, застройщикам, управляющим или домофонным компаниям Ставропольского края необходимо звонить по телефону 8 988 750 12 58. Подробная информация о преимуществах сервиса доступна на официальном сайте компании.

Реклама, www.stavropol.rt.ru

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