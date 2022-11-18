В Дагестане 46-летний мужчина заготовил на зиму 340 граммов марихуаны

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В доме 46-летнего жителя Хасавюрта в Дагестане правоохранители нашли интересную заготовку на зиму. Сотрудники полиции узнали, что мужчина может хранить в своем доме наркотики, но спрятаны они были в банках в в подсобном помещении дома. Содержимое «заготовок на зиму» изъяли, а мужчину доставили в отделение.

— Подозреваемый доставлен в отдел. С его слов наркотик он обнаружил в пригороде, хранил для личного потребления. Следствие проверяет достоверность показаний подозреваемого, – пишет пресс-служба МВД Дагестана.

За хранение 340 граммов наркотика в отношении мужчины возбудили уголовное дело. После расследование оно направится в суд, где «кулинару» вынесут вердикт.

Также напомним, что на Ставрополье правоохранители «накрыли» три наркопритона. В отношении трех организаторов возбуждены уголовные дела, им грозит до четырех лет тюрьмы.