Ставропольский агрохолдинг установит крупную газопоршневую электростанцию

Для бесперебойной работы тепличного комплекса необходимо использование современного энергетического оборудования. Фото: rshb.ru

С самого начала действия программ по переходу на газомоторное топливо в популяризацию этой инициативы активно включился Россельхозбанк. За все время действия программы в Ставропольском филиале Россельхозбанка уже заключено около 10 таких целевых сделок. Кредитные средства можно направить на приобретение и установку или введение в эксплуатацию оборудования, включая комплектующие для его установки, для получения возможности использования газомоторного топлива.

В частности, по одной из сделок была открыта кредитная линия надежному клиенту РСХБ – ООО «Овощи Черноземья» (входит в состав АПХ «ЭКО-культура»): в рамках строительства энергоцентра первой, второй и третьей очередей тепличного комплекса в Липецкой области будут приобретены и введены в эксплуатацию 34 электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания. Газопоршневая электростанция – это высокоэффективный источник электрической и тепловой энергии низкой себестоимости, а модульная система электроснабжения позволяет обеспечивать электроэнергией крупные промышленные объекты.

Тепличный комплекс «Овощи Черноземья» постоянно масштабируется, и для его бесперебойной работы необходимо использование современного энергетического оборудования. Именно таким как раз и является газопоршневой комплекс, который обеспечивает высокие показатели КПД вне зависимости от температурных условий окружающей среды, а также отвечает высоким экологическим стандартам. Кроме того, в рамках работы нашего объекта, приобретая данное оборудование, мы повышаем экономическую эффективность за счет оптимизации стоимости вырабатываемой электрической энергии с получением условно бесплатного тепла. С учетом всех плюсов было принято решение приобрести газопоршневые установки. Сделать это нам помогла финансовая поддержка Россельхозбанка, с которым мы работаем уже не один год в рамках реализации инвестиционной программы», – рассказал директор департамента управления кредитованием Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Юрий Воронов.

Тепличный комплекс ООО «Овощи Черноземья» – один из крупнейших в составе АПХ «ЭКО-культура». Здесь выращивают плодоовощную продукцию защищенного грунта на площади 86 га. Предприятие расположено в Липецкой области, создано более 1500 рабочих мест.

«Мы работаем с АПХ «ЭКО-культура» по разным направлениям, финансируем многие проекты холдинга сразу в нескольких регионах страны. Открытие кредитной линии для ООО «Овощи Черноземья» на приобретение газопоршневой электростанции стало для нас новым этапом сотрудничества. В рамках льготного кредитования компании была одобрена сумма более 7,7 млрд рублей для покупки данного газового оборудования», – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.