В ГИБДД отметили самые аварийные места на Ставрополье

Фото: ГИБДД

На Ставрополье, чтобы следить за аварийной ситуацией, отметили места, где чаще всего случаются происшествия. Так, в Ставрополе больше всего таких мест. Не самая большая улица 50 лет ВЛКСМ считается опасной почти на каждом перекрестке. Об этом сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД

Под раздачу аварийной опасности попали и другие населенные пункты и даже трассы. Ессентуки, Георгиевск, Пятигорск, Минеральные воды и другие – на картах во всех этих городах есть метка об аварийной опасности. Водителей просят быть аккуратными на дороге и не нарушать правила дорожного движения.

Фото: ГИБДД

На трассе тоже следует быть аккуратным и не забывать о соблюдении правил дорожного движения. Так, 6-месячный ребенок смог выжить в аварии благодаря детскому креслу в машине. По предварительным данным, мать ребенка выбрала опасную для движения скорость и не справилась с управлением.