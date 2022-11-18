На Ставрополье водитель-бесправник спровоцировал смертельную аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 18 ноября, в 13:00 в Кировском округе Ставрополья на 402 км автодороги «Кавказ» водитель «Мерседеса» решил проигнорировать знак ограничения скорости в 50 км/ч на участке, где проводятся ремонтные работы.

Из-за этого мужчина не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего его вынесло на полосу встречного движения. На встречке иномарка врезалась в «Киа Церато» и впоследствии съехал в канаву.

— От полученных травм на месте погибли оба водителя. Два пассажира из обоих автомобилей доставлены в больницу. За рулем «Мерседеса» находился 30-летний житель соседней республики, который являлся злостным нарушителем ПДД, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Права у мужчины забрали месяц назад.

У погибшего нарушителя взяли кровь, чтобы проверить ее на состояние алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка.