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НовостиОбщество18 ноября 2022 14:11

Сергей Нейжмак станет директором корпорации развития Ставропольского края

До прихода в КРСК он работал в бизнесе
Данил Юрков

Корпорацию развития Ставропольского края возглавит Сергей Нейжмак, об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Денис Полюбин, исполняющий обязанности министра экономического развития края написал об этом в своих соцсетях.

— Перед новым руководителем поставлены серьезные, я бы сказал, амбициозные задачи, которые требуют эффективных, как правило, нестандартных подходов в работе, – написал министр.

Основной задачей команды будет развитие и повышения эффективности инструментов, которые привлекают в регион новых инвесторов, а также создание комфортных инвестиционных площадок для бизнеса.

Сергей Нейжмак выпустился из Ставропольского государственного университета и Российской академии государственной службы при президенте РФ. До прихода в КРСК он работал в бизнесе, поэтому опыт работы на данном поприще у него есть.