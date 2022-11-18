Сергей Нейжмак станет директором корпорации развития Ставропольского края

Корпорацию развития Ставропольского края возглавит Сергей Нейжмак, об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Денис Полюбин, исполняющий обязанности министра экономического развития края написал об этом в своих соцсетях.

— Перед новым руководителем поставлены серьезные, я бы сказал, амбициозные задачи, которые требуют эффективных, как правило, нестандартных подходов в работе, – написал министр.

Основной задачей команды будет развитие и повышения эффективности инструментов, которые привлекают в регион новых инвесторов, а также создание комфортных инвестиционных площадок для бизнеса.

Сергей Нейжмак выпустился из Ставропольского государственного университета и Российской академии государственной службы при президенте РФ. До прихода в КРСК он работал в бизнесе, поэтому опыт работы на данном поприще у него есть.