В Ессентуках завершилась ежегодная конференция «Точки роста для Северного Кавказа»

В Ессентуках прошла двенадцатая ежегодная конференция крупнейших компаний СКФО «Точки роста для Северного Кавказа». Организатором мероприятия выступил аналитический центр «Эксперт ЮГ», входящий в медиахолдинг «Эксперт», а стратегическим партнером - ВТБ.

Форум собрал представителей региональной власти, руководителей средних и крупных предприятий СКФО, институтов поддержки, бизнес-ассоциаций, представителей финансового и экспертного сообществ.

На мероприятии подняли наиболее актуальные вопросы развития региона в новых условиях. Эксперты обсудили текущие стратегии компаний-лидеров, точки роста региональной экономики, а также состояние инвестиционного портфеля региона.

Затронули темы импортозамещения в промышленности Северного Кавказа. Насколько существующие меры поддержки бизнеса адекватны для этой задачи.

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения компаний по результатам рэнкинга крупнейших компаний СКФО в восьми номинациях.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, так прокомментировал поддержку конференции: «Форум крупнейших компаний СКФО - традиционная площадка, предоставляющая возможность совместно с представителями региональных властей, бизнес-сообщества и экспертов обсудить наиболее острые и актуальные темы».