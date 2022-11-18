Двоих подростков в Ставрополе осудят за ложные сообщения о минировании

Двоих несовершеннолетних обвиняют в распространении ложных сообщений о минировании зданий на Ставрополье, а также в Челябинской и Самарской областях, сообщает пресс-служба суда.

Один из подростков разместил в интернете объявление о том, что за деньги отправит заведомо ложное сообщение о готовящихся терактах. На предложение откликнулся несовершеннолетний житель Ставрополя. Он перевел оплату, составил текст сообщений и указал получателей.

Отмечается, что молодые люди рассылали письма с угрозами с января по февраль текущего года.

Уголовное дело будет рассматривать Промышленный суд Ставрополя.