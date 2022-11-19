Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье19 ноября 2022 6:08

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердили у 68 человек

76 ставропольцев смогли победить болезнь
Анфиса КИМЕНИНИКО

За минувшие сутки в Ставропольском крае медики диагностировали COVID-19 у 68 человек. 21 человек был госпитализирован в специализированный стационар. Справится с инфекцией удалось 76.Об этом сообщил губернатор.

- Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было, - прокомментировал ситуацию глава Ставрополья.

Среди заболевших 8 человек это дети. Троим из них потребовалась госпитализация в больницу, еще пятеро находятся на амбулаторном лечении. Всего за все время пандемии коронавируса на Ставрополье инфекцией заразились 21 519 детей.

В крае продолжается прививочная кампания. К утру 19 ноября 1 301 ставрополец получил первый компонент вакцины, еще 648 привились вторым компонентом вакцины.