Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 7:21

В двух округах Ставрополья видимость на дорогах снизилась из-за сильного тумана

В региональном ГИБДД предупредили водителей о затрудненном движении
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ставропольских водителей предупредили о сильных туманах на дорогах края.

Ставропольских водителей предупредили о сильных туманах на дорогах края.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставропольский край снова опустились густые туманы. Из-за плотного тумана на дорогах края заметно снизилось качество видимости. В краевой Госавтоинспекции предупредили ставропольских водителей о плохой видимости на автотрассах.

Сотрудники ГИБДД рассказали о густом тумане в Курском городском округе. Там туманная завеса настолько плотная, что видимость на дороге снизилась до 5 метров.

- Максимально снижайте скорость, избегайте обгона и аккуратно проезжайте пешеходные переходы, — предупредили водителей сотрудники Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Похожая ситуация сейчас и в Новоселицком городском округе. Сильный туман уже долгое время держится в регионе. Этому способствуют определенные условия: холодные ночи и плюсовая температура воздуха днем. Ранее «КП-Ставрополь» уточняла, что на Ставрополье ожидаются дождливые выходные с температурой до +17 градусов.