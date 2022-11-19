Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ворошилова

Глава Пятигорска рассказал, что два депутата пятигорской Думы отправились добровольцами в зону проведения СВО. Сергей Згирко и Николай Мотиенко вскоре понесут службу на передовой.

Мэр уточнил, что 19 ноября у него прошла встреча с добровольцами. Дмитрий Ворошилов заверил, что они уже обеспечены всем необходимым снаряжением и обмундированием.

- Сегодня перед отправкой встретился с казаками Горячеводской казачей общины, которые записались добровольцами в батальон «Терек», - поделился подробностями глава Пятигорска.

Два депутата Думы города Пятигорска - Сергей Згирко и Николай Мотиенко пройдут боевое слаживание и вскоре пополнят батальон «Терек», который несет службу в зоне СВО.