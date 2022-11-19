На Ставрополье снимут художественный фильм про фигуристку Ирину Роднину

Съемочная группа посетит Кисловодск уже этой весной - в марте 2023 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

Стало известно, что этой весной в Кисловодск приедет съемочная группа для создания художественного фильма. Съемочная команда картины про известную фигуристку Ирину Роднину планирует отснять часть материала в городе-курорте.

Съемки фильма назначены на начало 2023 года, сначала часть фильма отснимут в столице - в Москве. Затем команда приедет в Кисловодск уже этой весной, чтобы продолжить работу над картиной. Часть сцен будут снимать в санаториях - «Москва» и «Имени Димитрова». Подробности о задействованных актерах и детали сценария пока не разглашаются.

Напомним, что Ирина Роднина - это легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, сегодня она также депутат Государственной Думы.