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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 12:32

В Дагестане задержали 45-летнего мужчину с крупной партией наркотиков

Местный житель планировал сбыть полкилограмма наркотических веществ
Алексей ЗИМЕНОК

Накануне в Дагестане сотрудниками ДПС был задержан мужчина, который хранил в своей машине крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что мужчина был задержан 18 ноября 2022 года на пересечении улиц А.Алиева и Грозненская. Патруль ППС ОМВД России по Хасавюрту остановил автомобиль, в котором находился 45-летний местный житель. Его подозревали в хранении сильнодействующих синтетических веществ с целью сбыта.

- При проверке автомашины «Mercedes-Benz», мужчина выдал сотрудникам полиции «Тропикамид» и «Лирику», общим весом около 550 граммов, - сказано в пресс-релизе МВД по республике Дагестан.

Сотрудникам полиции задержанный объяснил, что медицинские препараты купил у неизвестных ему людей, а затем хотел перепродать наркотические вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ.