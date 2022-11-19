В Дагестане задержали 45-летнего мужчину с крупной партией наркотиков

Накануне в Дагестане сотрудниками ДПС был задержан мужчина, который хранил в своей машине крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что мужчина был задержан 18 ноября 2022 года на пересечении улиц А.Алиева и Грозненская. Патруль ППС ОМВД России по Хасавюрту остановил автомобиль, в котором находился 45-летний местный житель. Его подозревали в хранении сильнодействующих синтетических веществ с целью сбыта.

- При проверке автомашины «Mercedes-Benz», мужчина выдал сотрудникам полиции «Тропикамид» и «Лирику», общим весом около 550 граммов, - сказано в пресс-релизе МВД по республике Дагестан.

Сотрудникам полиции задержанный объяснил, что медицинские препараты купил у неизвестных ему людей, а затем хотел перепродать наркотические вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ.