В Кировском округе Ставрополья 19-летний парень второй раз попался за вождение в нетрезвом виде

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что в Кировском городско округе был пойман 19-летний юноша, который повторно попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде.

- Освидетельствование установило у него в наличие 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, - говорится в официальном пресс-релизе.

По данным ведомства, юноша сел за руль чужого автомобиля. Незадолго до задержания он выпивал вместе со своим знакомым, а когда тот уснул - угнал машину покататься. Два месяца назад сотрудники полиции уже ловили молодого человека за вождение в нетрезвом виде.

В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уже два уголовных дела – за повторное вождение с признаками опьянения, а также за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.