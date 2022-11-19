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НовостиОбщество19 ноября 2022 17:18

В Кировском округе Ставрополья 19-летний парень второй раз попался за вождение в нетрезвом виде

В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела
Алексей ЗИМЕНОК

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что в Кировском городско округе был пойман 19-летний юноша, который повторно попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде.

- Освидетельствование установило у него в наличие 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, - говорится в официальном пресс-релизе.

По данным ведомства, юноша сел за руль чужого автомобиля. Незадолго до задержания он выпивал вместе со своим знакомым, а когда тот уснул - угнал машину покататься. Два месяца назад сотрудники полиции уже ловили молодого человека за вождение в нетрезвом виде.

В Госавтоинспекции уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уже два уголовных дела – за повторное вождение с признаками опьянения, а также за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.