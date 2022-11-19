В Ставрополе на проспекте Кулакова в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека

В результате ДТП пострадали 4 человека. Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

В Ставрополе произошло крупное ДТП, в котором пострадали 4 человека: трое взрослых и 1 ребенок. Автоавария парализовала автомобильное движение по проспекту Кулакова.

По предварительным данным Госавтоинспекции Ставрополья, ДТП произошло 19 ноября около 18 часов на проспекте Кулакова. Мужчина, за рулем автомобиля Калина, совершал поворот и не пропустил иномарку Тойота. В результате нарушения правил ППД машины столкнулись.

- За медицинской помощью обратились оба водителя и 2 пассажира Калины, в том числе 10-летний ребенок, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время движение транспорта восстановлено, на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.