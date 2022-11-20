За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 56 человек

На Ставрополье за последние сутки с 19 на 20 ноября от коронавируса выздоровели 47 человек, а заболели 56 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 14 пациентам, в том числе трем детям. Медики не зарегистрировали ни одного нового смертельного исхода заболевания.

— За прошедшие сутки выздоровело 47 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем, невысоком уровне. Новых летальных исходов нет. Соблюдайте меры эпидпрофилактики и будьте здоровы, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1030 человек, а полный курс иммунизации прошли 488 человек. Получит вакцину можно в медучреждениях.