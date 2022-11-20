Сезон фонтанов в Кисловодске официально завершен

Фонтаны в Кисловодске работали дольше, чем во всех остальных городах Кавминвод, однако пришло время законсервировать их до весны. По словам главы города-курорта, решено продлить сезон фонтанов пришло из-за большого потока туристов.

— Городские фонтаны на улице Ленина, Дзержинского, Ходжаева и Герцена, на Курортном бульваре отключили, слили воду, накрыли защитными конструкциями и законсервировали до апреля следующего года, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Также на зимовку отправили цветомузыкальный фонтан «Лягушки» и фонтаны каскадной лестницы. Весной фонтаны откроются и снова продолжат работу до похолодания.

Круглосуточный бювет «Ребровский» в Кисловодске также уже закрылся на зиму. В нем течет «Нарзан», «Ессентуки-4» и «Славяновская», однако из-за приближающихся холодов было принято решение законсервировать его.