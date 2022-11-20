В Пятигорске мошенник хотел продать общедомовое помещение 82-летнему пенсионеру

К полицейским города Пятигорска с заявлением о мошенничестве пришел 82-летний местный житель. Мужчина сообщил, что он договорился с соседом о покупке подсобного помещения в подвале многоэтажного дома. Пенсионер не проверил документы и оплатил покупку.

Позже оказалось, что помещение является общедомовой территорией. Пенсионер понял, что мошенник развел его, и пошел к правоохранителям. Полицейские нашли и доставили 37-летнего злоумышленника в отделение, где он признался в содеянном.

— 37-летний пятигорчанин пояснил, что полученные от потерпевшего 25 тысяч рублей потратил на собственные нужды. В настоящее время в отношении гражданина Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело по факту мошенничества расследуется, после его направят в суд, где решится судьба мужчины.