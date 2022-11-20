Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 ноября 2022 10:45

На Ставрополье 24-летняя бармен украла деньги из сумки

В отношении нее возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

В Нефтекумском округе Ставрополья к правоохранителям пришел житель Норильска с заявлением о краже. Он объяснил, что забыл свою сумку с деньгами в одном из кафе Нефтекумска. Когда мужчина вернулся в заведение, персонал сообщил, что никто не видел пропажу.

Полицейские прибыли на место для разбирательства и узнали, что сумку обнаружила и забрала «на хранение» 24-летняя девушка, которая работает в кафе барменом. Сумку она вернула, только вот оказалось, что из нее пропали деньги.

— 24-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств. Гражданка дала признательные показания и пояснила, что похитила из сумки заявителя 14 тысяч рублей в надежде, что хозяин не будет искать пропажу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленницы.