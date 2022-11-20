Свалку трупов животных на 4,4 гектара обнаружили на Ставрополье

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья в ноябре 2022 года обнаружили свалку, которая растянулась на 4,4 гектара. Гора мусора на черноземе смешалась вместе с полуистлевшими трупами овец и лошадей. Помимо этого там обнаружили необработанные шкуры мелкого рогатого скота.

— Разложившиеся останки, попав в почву и грунтовые воды, могут привести к эпидемии и эпизоотии, – пишет пресс-служба Россельхознадзора Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Ставропольского края

Температурные условия способствуют разложению, это способствует развитию бактерий и инфекций, которые распространяются падальщиками и насекомыми. Управление Россельхознадзора внесло повторное предостережение администрации Курского округа.

Ранее свалки находили в Ставрополе, Светлограде и в селе Бурлацком в Благодарненском округе Ставрополья. На стихийные свалки жаловались люди, так как две из их никто не убирал. Две из них располагались на кладбище.