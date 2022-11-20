Минприроды Ставрополья спорит с подрядчиком из-за контрактов на 128,9 млн

Минприроды Ставропольского края спорит с компанией об исполнении двух государственных контрактов общей суммой в 128,9 млн рублей. Согласно материалам Арбитражного суда Ставрополья, подрядчик занимался берегоукрепительными работами на реках Кума и Мокрый Карамык в городе Зеленокумске.

Два контракта были заключены в ноябре 2020 года, а должны были завершиться до декабря 2021. В ходе работ исполнитель сообщил о том, что работа может затянуться, а стоимость – увеличиться. Заказчик согласился, стороны подписали соглашения. Сроки сдвинулись на сентябрь 2022 года.

Только вот уже в апреле 2022 года в Минприроды в одностороннем порядке разорвали контракты, а в июле предъявили иск компании-исполнителю на 60,6 млн рублей. Этой суммой оценили «задолженность за невыполненные работы». На данный момент иски рассматривает суд.

Сама компания также подала иски еще в июне 2022 года, согласно которым подрядчик требует признать незаконными разрыв контрактов в одностороннем порядке. Суд удовлетворил иски 16 ноября.