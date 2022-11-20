Мобилизованные по пути на Донбасс получили помощь на Ставрополье

На Ставрополье по пути на специальную военную операцию на Донбасс мобилизованные остались в селе Канглы Минераловодского округа Ставрополья. Там к ним проявили теплоту и гостеприимство. Бойцам оказали всевозможную помощь.

Бойцы оставались в селе порядка пяти часов, за которые их накормили, согрели и дали отдохнуть. После солдаты отправились дальше для выполнения боевых задач на спецоперации. Колонна двинулась, а в след им желали счастливого пути и скорейшего возвращения домой.

Ставрополье оказывает самую разную помощь для бойцов, а некоторые до сих пор отправляются на спецоперацию добровольцами. Так сделали два депутата из пятигорской Думы.

Также ставропольские студенты и школьники начнут шить одежду для бойцов спецоперации. На данный момент подана заявка на выделение средств из резерва на эти нужды. После одобрения начнется пошив. Всем волонтерам сделают индивидуальный план посещения занятий и будут платить.