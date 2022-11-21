За все время на Ставрополье с коронавирусом справились 235 тысяч человек

На Ставрополье за все время существования коронавируса от него выздоровели 235 тысяч человек. Только за последние сутки с 20 на 21 ноября выздоровели 12 пациентов, еще 10 заболели, в том числе один несовершеннолетний. За сутки госпитализировали девять пациентов. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода.

— За все время выздоровело более 235 тысяч ставропольцев. Уровень заболеваемости находится на стабильно низких отметках. Летальных исходов не зарегистрировано, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях. О том, сколько людей заболели за все время, не сообщается.

За все время борьбы с коронавирусом на Ставрополье было сделано 4 771 366 тестов на выявление вируса. Вакцинация также продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 94 человека, а полный курс иммунизации прошли 67 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.