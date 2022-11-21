На Старомарьевском шоссе в Ставрополе установили два новых светофора

Пешеходы стоят у пешеходного перехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на Старомарьевском шоссе были установлены два светофора, которые оборудованы кнопкой вызова. Их поставили на пешеходных переходах, которые ранее не регулировали светофоры. Преимуществом таких «трехглазых» является то, что в отсутствие пешеходов водители не будут стоять перед пустыми переходами.

— На Старомарьевском шоссе, 9 Г и далее по шоссе в районе здания №37. Новые светофоры – с кнопкой вызова, что очень удобно для пешеходов и при этом не затрудняет автомобильное движение, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Всего в 2022 году установили 19 новых светофоров, 1254 знаков и нанесли 117 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Как сообщает ведомство, это уже дало свои плоды – количество аварий снизилось. Параллельно в Ставрополе внедряется интеллектуальная транспортная система, которая сделает дороги безопаснее.