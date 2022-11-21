Половина опрошенных ставропольцев испытывают ненависть к своей работе

Фото: пресс-служба hh.ru

Опрос выявил, что 46% ставропольцев ненавидят свою работу, свою любовь к профессии признали 32% опрошенных (при этом по России этот показатель составляет 39%, а по Северо-Кавказскому федеральному округу – 30%). Оставшиеся 22%, каждый пятый, находятся в смешанных чувствах по поводу своей рабочей деятельности и не могут ответить точно. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

— Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64% готовы признаться в любви к работе, – пишет ведомство.

Чаще всего о любви к работе говорили сотрудники таких сфер, как «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%).

Больше всего свою работу не любят юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медицинские сотрудники (39%). В то же время 65% опрошенных считают, что работать на нелюбимой работе неправильно.

При этом 27% считают нормальных работать в профессии, которая не нравится, а 10% считают это нормой только в начале карьеры. Только 12% респондентов сказали, что любить свою работу вовсе необязательно.