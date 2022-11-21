В середине недели на Ставрополье ожидается тепло и дожди

Фото: сайт ставропольского гидрометцентра

На Ставрополье в середине недели ожидаются дожди. Тем не менее, в понедельник и вторник, 21 и 22 ноября, преимущественно без осадков, температура воздуха поднимется до +20 градусов, а опустится – до +5 градусов ночью. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

Так, днем в понедельник, 21 ноября, температура воздуха будет от +15 до +20 градусов. Осадков не ожидается, ветер южный от 4 до 9 м/с.

Во вторник, 22 ноября, также не ожидается осадков. Ночная температура составит от +5 до +10 градусов по региону, а дневная – от +10 до +20, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Бабье лето заглянуло на Ставрополье.

Уже в среду, 23 ноября, с ночи ожидаются дожди местами по всему Ставрополью, в том числе в краевой столице. Температура воздуха ночью упадет до +5, а днем поднимется максимум до +14. Ветер усилится – 5-10 м/с с порывами 15-18 м/с по краю и 16-18 м/с в Ставрополе.