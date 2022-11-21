Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:18

В Георгиевском округе Ставрополья проверяют ряд школ после сообщения о минировании

Службы работают на месте
Данил Юрков

В Георгиевском округе Ставрополья в ряд школ поступило сообщение о минировании. Все необходимые меры безопасности, в том числе эвакуация людей из здания, были приняты. На данный момент спецслужбы работают на месте, чтобы обнаружить или не найти взрывчатое вещество.

— В настоящее время приняты все необходимые меры безопасности. Идут проверки учреждений соответствующими органами. Прошу отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, – пишет в своих официальных соцсетях глава Георгиевского округа.

Напомним, что в учреждения звонят неизвестные злоумышленники, сообщающие о минировании школ, детских садов и общественных мест. Об их личности и мотивах неизвестно.

На 11 часов дежурная часть ОМВД опровергла информацию о минировании школ. Взрывчатых веществ в учреждениях найдено не было. Об этом сообщил глава округа.