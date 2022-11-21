Строительная компания со Ставрополья погасила долг ради «Кадиллака»

Строительная компания со Ставрополья задолжала подрядчику более 3 млн рублей за выполненный монтаж систем вентиляции и водоснабжения. Правда, компания просто игнорировала задолженность, пока судебные приставы не пригрозили арестовать «Кадиллак». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю.

— Не желая лишиться иномарки, организация заплатила предпринимателю задолженность по всем договорам на общую сумму 3 млн 281 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 230 тысяч за несвоевременное исполнение решения суда, – пишет ведомство.

Теперь подрядчик получил свои честно заработанные деньги, а скупая компания поплатилась дважды за нежелание платить исполнителю за выполненную работу.

Судебные приставы предупреждают, что неоплаченные долги ведут к аресту счетов и имущества, а также различным запретам и ограничениям.