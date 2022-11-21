На 28 детских площадках Ставрополья нашли ржавые и поломанные аттракционы

Фото6 пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополя прокуратура проверила 28 детских площадок на безопасность. Оказалось, на них есть множественные нарушения требований законодательства. Сломанный спортинвентарь, отсутствие безопасного покрытия, ржавчина, отпавшая краска – это все нашли на площадках, где должны играть дети.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, помимо всего перечисленного на площадках отсутствуют информационные таблички с правилами использования аттракционов и возрастном ограничении. Контроль за детскими площадками не осуществлялся.

— Выявленные нарушения могут повлечь угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В связи с этим прокурором Труновского района в адрес главы Труновского муниципального округа и пяти начальников территориальных управлений внесены семь представлений, – пишет ведомство.

Также в суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности привести детские площадки в порядок и устранить опасные для жизни и здоровья детей нарушения.