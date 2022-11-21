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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:21

Воспитанники детского №16 в Кисловодске устроили ярмарку в поддержку бойцов СВО

Полученные средства пойдут в благотворительный фонд
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Кисловодска

Фото: соцсети главы Кисловодска

На улице Героев-медиков в Кисловодске воспитанники детского №16 устроили благотворительную ярмарку, средства с которой пойдут в фонд поддержки мобилизованных и их семей. Об этом сообщил глава города.

— Благотворительную ярмарку в поддержку военнослужащих устроили воспитанники детского сада. Все вырученные средства пойдут в городской благотворительный фонд. Приходите, поддержите, – пишет глава Кисловодска в своих официальных соцсетях.

На ярмарке можно приобрести сладости, яблоки, выпечку и прочие вкусности. Возле прилавков стоит много людей, так что искать долго не придется.

Также напомним про мобилизованных, что по пути на Донбасс для выполнения боевой задачи остановились в селе Канглы в Минераловодском округе Ставрополья. Бойцы оставались в селе порядка пяти часов, за которые их накормили, согрели и дали отдохнуть. К ним проявили теплоту и гостеприимство.