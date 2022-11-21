Всем мобилизованным со Ставрополья перечислили выплату в 50 тысяч рублей

Мобилизованным со Ставрополья выдали региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Ранее глава региона призвал выдавать деньги сразу же после отправки бойцов. И вот сейчас все солдаты получили поддержку. Об этом рассказали в региональном Минтруда.

— В начале ноября речь шла о том, что выплату мы произвели всем, но были случаи возвратов из-за неверно указанных реквизитов банковских счетов. На сегодняшний день мы выплаты произвели всем мобилизованным, – сообщила Елена Чижик, заместитель министра труда и социальной защиты населения.

Поддержка бойцов продолжается в регионе. Так, из Минераловодского округа была отправлена партия гуманитарной помощи по списку от самих солдат, которые пошли на поле боя в качестве добровольцев.

Про семьи солдат также не забывают: женам мобилизованных выдадут региональную выплату в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка. Законопроект рассмотрят на ближайшем парламентском заседании.