В маршрутке №113 из Ставрополя в Михайловск заметили онаниста

Фото: соцсети

В маршрутке №113, которая едет из Ставрополя в Михайловск и обратно, пассажирка заметила мужчину, который не стеснялся заниматься непристойностями в транспорте. Фотография экстремала попала в соцсети с предостережением женщин и детей.

— Хочу предостеречь женщин и детей, сегодня в маршрутке 113 (Михайловск – Ставрополь) ехала девушка, и поняла что напротив нее сидит онанист. Как только понял, что она заметила это, сразу начал просить на остановке, – пишут в посвященной Ставрополя группе в социальных сетях.

Вскоре правоохранители могут отреагировать на ситуацию и найти любителя экстраординарных развлечений, чтобы узнать причину такого поведения. Однако реакции служб пока что не поступало.

Другой ставропольский маршрут №46 проверят после жалоб жителей на малое количество транспорта на линии и забитых автобусах.