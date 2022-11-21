Пятигорская пенсионерка убила своего мужа

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, ночью с 12 на 13 ноября 2022 года в доме супругов в Пятигорске произошел конфликт. В ходе ссоры 71-летняя женщина четыре раза ударила в грудь ножом своего 73-летнего мужа. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

— Подозреваемая задержана. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, женщина дала свои показания. Также проводятся судебные экспертизы. Все это направлено на сбор и документацию доказательств вины подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается. После материалы направят в суд, где после рассмотрения решится судьба женщины. На данный момент пенсионерка только подозревается в убийстве.