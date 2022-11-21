Родственники мобилизованных ставропольцев могут получить бесплатную соцпомощь

Наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны родственники мобилизованных могут получать бесплатную социальную помощь. Норма, по словам первого замминистра труда и соцзащиты Ставрополья Елены Чижик, вступила в силу с 8 ноября.

— Это достаточно широкий спектр услуг, и каждый гражданин сам для себя решает, что у него будет делать социальный работник дома, или он может в полустационарной форме обслуживаться в центре социального обслуживания, – рассказала первый замминистра.

Всего есть около 30 бесплатных услуг, которыми могут воспользоваться члены семей мобилизованных. Для того, чтобы получить их, надо обратиться в один из 33 центров социального обслуживания, расположенных в крае. Ранее бесплатно помощь в центрах получали только инвалиды и участники Великой Отечественной войны.