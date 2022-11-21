Объем кредитования на Ставрополье за девять месяцев вырос на треть

На Ставрополье за январь-сентябрь 2022 года объем кредитования предприятий вырос почти на треть. Всего предприниматели получили 227 млрд рублей, что почти на 30% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Объем кредитования крупного бизнеса Ставрополья вырос на 36,5% и составил 156 млрд рублей, тем временем малое и среднее предпринимательство получили почти на 22% больше кредитов – 121,3 млрд рублей.

— Основной вклад в динамику кредитования в Ставропольском крае по прежнему вносил рост выдачи кредитов предприятиям обрабатывающей промышленности (в 2,4 раза) и сельского хозяйства (в 1,2 раза), – пишет ведомство.

Кредитный портфель ставропольского бизнеса составил более 323 млрд рублей, что на 37,3% больше, чем в прошлом году. Тем временем средства на депозитах юридических лиц увеличились на 14,7% и на 1 октября составили 36 млрд рублей. Объем средств на счетах организаций вырос на 17,4%, превысив 73 млрд рублей.