В 2022 году на Ставрополье собрали 74,1 тысячи тонн яблок

Урожай яблок в 2022 году на Ставрополье составил 74 тысячи тонн, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. Как рассказала первый замглавы регионального минсельхоза, 60% урожая отправится на хранение, чтобы использовать его в межсезонье.

— С начала года введены в эксплуатацию два таких объекта в Буденновском и Георгиевском округах, увеличены мощности в Изобильненском округе. Сегодня общая мощность плодохранилищ в регионе составляет 50 тысяч тонн, – рассказала министр

На строительство и модернизацию плодохранилищ предусмотрена господдержка, которая покроет часть понесенных затрат. На сегодняшний строительство новых хранилищ является одним из приоритетов Ставрополья.

Тем временем объем кредитования предпринимательства на Ставрополье за девять месяцев вырос на треть. С января по сентябрь 2022 предприятия края получили свыше 227 млрд.