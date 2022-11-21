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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 14:04

В Ставрополе не закупили вовремя мусорные контейнеры на 3,3 млн рублей

Нарушения в национальном проекте «Экология» заметила прокуратура
Данил Юрков

В 2022 году городу Ставрополю выделили 3,3 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Однако оказалось, что комитет городского хозяйства администрации города не заключил муниципальный контракт с подрядной организацией в срок.

— В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных денежных средств руководителю комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Контракт на покупку соответствующих контейнеров по итогу заключили после вмешательства прокуратуры.

Тем временем жители Ставрополья из-за уловок мошенников потеряли 40 млн рублей только за неделю с 14 по 20 ноября. Даже с условием, что полицейские проводят работу по противодействию мошенничеству, люди продолжают отдавать деньги злоумышленникам.