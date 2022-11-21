На Ставрополье осудили группу экстремистов из запрещенной организации

Группа из восьми мужчин, жителей Ставрополья, являясь членами запрещенной на территории России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», пропагандировали интересы организации от лица ее эмиссаров на территории края.

Их целью было склонение в ряды членов экстремистской организации. Также мужчины проводили собрания, на которых изучались основы экстремистской идеологии, а также пропагандировалось ее превосходство над другими религиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело. 21 ноября 2022 они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления, – пишет ведомство.

Мужчин приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.