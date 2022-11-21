Турпоток в Дагестан вырос на 70 процентов

Неудивительно, что Дагестан стал направлением, интерес к которому у россиян вырос больше всего. Фото: mts.ru

Дагестан - признанная туристическая мекка. Здесь находятся один из древнейших городов России Дербент, один из самых глубоких в мире Сулакский каньон, самый большой в Евразии песчаный заповедник Бархан Сарыкум и еще много-много других невероятно красивых и поистине уникальных достопримечательностей.

При этом в республике доступное жилье, развитая транспортная сеть и качественная мобильная связь. Поэтому неудивительно, что в этом году Дагестан стал направлением, интерес к которому у россиян вырос больше всего.

По данным МТС, которая с помощью геоаналитической платформы GeoEffect сравнила туристические потоки 2022 и 2021 годов, число гостей в республике в этом году выросло на 70%

Главные точки притяжения республики - Махачкала, где в большей степени развит гостиничный бизнес и много различных мест отдыха, Сулакский каньон и Дербент. Летом популярностью пользовались пляжи в Карабудакхентском районе, где находятся золотые пески Манаскента, санаторий «Каспий» и базы отдыха.

Особенно интересен был в этом году Дагестан туристам из столичного региона (30%), Краснодарского края (10%), Ставрополья (10%), Чечни (8%) и Санкт-Петербурга (7%).

Большая часть гостей приезжала в регион на автомобиле, при этом, правда, количество гостей, выбравших авиатранспорт, выросло примерно на 35%. Вдвое чаще, чем в прошлом году, россияне приезжали в Дагестан на поездах. Большинство отдыхающих проводит здесь либо 1 - 3 дня, либо неделю.