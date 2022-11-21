Из-за массовой гибели животных на Ставрополье могут возбудить уголовные дела

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило, что в охотничьих угодьях на территории восьми округов зафиксирована массовая гибель диких зверей зайцев-русаков, серых журавлей и чаек.
Как установили специалисты, причиной смерти животных стал яд, которым травят грызунов. Речь идет о фосфициде цинка.
Информация о гибели животных передана в полицию и прокуратуру для оказания содействия в установлении причин гибели и виновных лиц, сообщает Минприроды.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье осудили группу экстремистов из запрещенной организации.