Из-за массовой гибели животных на Ставрополье могут возбудить уголовные дела

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило, что в охотничьих угодьях на территории восьми округов зафиксирована массовая гибель диких зверей зайцев-русаков, серых журавлей и чаек.

Как установили специалисты, причиной смерти животных стал яд, которым травят грызунов. Речь идет о фосфициде цинка.

Информация о гибели животных передана в полицию и прокуратуру для оказания содействия в установлении причин гибели и виновных лиц, сообщает Минприроды.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье осудили группу экстремистов из запрещенной организации.