Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 19:02

Полиция Ставрополя ищет онаниста из маршрутки №113

Мужчина занимался самоудовлетворением в общественном транспорте
Инна МОРОЗОВА

Сотрудники полиции №3 управления МВД России по городу Ставрополю устанавливают личность мужчины, который занимался онанизмом в маршрутке №113, а также обстоятельства произошедшего.

Об извращенце рассказали пользователи социальных сетей. Мужчину, который занимался непристойностями в транспорте, заметили пассажиры маршрутки №113, следовавшей из Ставрополя в Михайловск.

Фото онаниста было опубликовано в сети. По словам очевидцев, непристойные действия мужчины заметила девушка, которая сидела напротив. Когда пассажир понял, что его «засекли», он вышел на ближайшей остановке.