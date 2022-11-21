Полиция Ставрополя ищет онаниста из маршрутки №113

Сотрудники полиции №3 управления МВД России по городу Ставрополю устанавливают личность мужчины, который занимался онанизмом в маршрутке №113, а также обстоятельства произошедшего.

Об извращенце рассказали пользователи социальных сетей. Мужчину, который занимался непристойностями в транспорте, заметили пассажиры маршрутки №113, следовавшей из Ставрополя в Михайловск.

Фото онаниста было опубликовано в сети. По словам очевидцев, непристойные действия мужчины заметила девушка, которая сидела напротив. Когда пассажир понял, что его «засекли», он вышел на ближайшей остановке.