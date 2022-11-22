За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 14 человек

На Ставрополье за последние сутки с 21 на 22 ноября коронавирусом заболели 14 человек, в том числе и двое несовершеннолетних, выздоровели восемь человек. Госпитализация понадобилась 20 пациентам. Также медики зарегистрировали летальный исход от заражения «короной».

— За весь период пандемии выздоровело более 235 тысяч человек. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Вакцинация от коронавируса также продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 279 человек, а полный курс иммунизации прошли 153 человека. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Пока за сутки люди заболевают коронавирусом, мошенники за неделю заработали на ставропольцах 40 млн рублей. Жители Ставрополья продолжают попадаться на уловки мошенников.