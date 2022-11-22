В Пятигорске граждане получили долги в 800 тысяч за служебное жилье

В городе Пятигорске Ставропольского края решили проверить, как соблюдаются требования законодательства при реализации администрацией муниципального жилья. Оказалось, 23 договора найма служебного жилья расторгнуты не были, хотя с проживающими там людьми расторгнуты трудовые отношения.

— При этом у ряда нанимателей жилых помещений специализированного служебного фонда числится задолженность за пользование коммунальными услугами на общую сумму более 800 тысяч рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Тем временем в Пятигорске в жилье по договору социального найма нуждаются 4457 семей, они стоят в очереди. Ведомство назвало использование жилищного фонда нерациональным, ввиду чего нарушаются права граждан, которые не обеспечены в полном объеме защитой их жилищных прав.

Прокуратур Пятигорска внес представление главе города с требованием устранить нарушения. За выполнением этих требований следит прокуратура Ставрополья.