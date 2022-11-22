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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 7:00

Суд продлил нахождение под стражей экс-главы Минераловодского округа

Он просидит еще 2 месяца и 3 дня, в общем – один год
Данил Юрков

Ленинский районный суд города Ставрополя рассмотрел ходатайство следователя, который запросил продление срока нахождения под стражей экс-главы Минераловодского округа Сергея Перцева. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в том, что он как глава органа самоуправления превысил свои должностные полномочия и повлек нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, которые причинили тяжкие последствия.

Напомним, что ранее экс-главу, который ушел в отставку, по его словам, из-за последствий перенесенного им коронавируса, задержали в Краснодаре. Сообщалось, что Сергей Перцев выдал старое здание детсада за новую постройку и завысил его вместительность. На строительство учреждение было выделено 194 млн рублей.

Теперь суд согласился с ходатайством следователя и удовлетворил продление срока содержания под стражей на срок в 2 месяца и 3 дня. Как пишет ведомство, всего срок составил 12 месяцев – до 26 января 2023 года.