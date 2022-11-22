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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 7:30

На Ставрополье поймали двух наркодиллеров с 600 граммами «синтетики»

Им грозит до 15 лет тюрьмы
Данил Юрков

В Геогиевском окурге Ставрополья автоинспекторы остановили автомобиль 22-летнего жителя Ессентуков. Правоохранители проверили автомобиль и нашли внутри 240 граммов синтетических наркотиков.

Мужчина хотел раскидать «закладки» на территории Кавказских Минеральных вод. Только вот совершить преступление у него не получилось. Всего было изъято свыше 500 разовых доз наркотика.

Другой случай произошел в Предгорном округе Ставрополья. Правоохранители узнали, что 24-летняя жительница станицы Суворовской причастна к сбыту наркотиков. Девушку «поймали за руку», когда она оставляла «закладку». Всего она носила с собой 360 граммов веществ.

— В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в крупном размере. Молодым наркодилерам грозит провести в заключении следующие 15 лет, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края. Всего было изъято свыше 800 разовых доз.