На Ставрополье поймали двух наркодиллеров с 600 граммами «синтетики»

В Геогиевском окурге Ставрополья автоинспекторы остановили автомобиль 22-летнего жителя Ессентуков. Правоохранители проверили автомобиль и нашли внутри 240 граммов синтетических наркотиков.

Мужчина хотел раскидать «закладки» на территории Кавказских Минеральных вод. Только вот совершить преступление у него не получилось. Всего было изъято свыше 500 разовых доз наркотика.

Другой случай произошел в Предгорном округе Ставрополья. Правоохранители узнали, что 24-летняя жительница станицы Суворовской причастна к сбыту наркотиков. Девушку «поймали за руку», когда она оставляла «закладку». Всего она носила с собой 360 граммов веществ.

— В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в крупном размере. Молодым наркодилерам грозит провести в заключении следующие 15 лет, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края. Всего было изъято свыше 800 разовых доз.