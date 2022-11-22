Ученый из СтГАУ нашел успешный способ, помогающий бороться с болезнью Альцгеймера

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учёные СтГАУ работают над препаратами, помогающими бороться с болезнью Альцгеймера, вместе с иностранными специалистами. Объектом их исследования стало влияние фитомедицинских препаратов на пациентов с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Доцент кафедры эпизоотологии и микробиологии СтГАУ Александр Симонов сделал аналитическое обозрение исследований фитопрепаратов из женьшеня Панакс, Гинкго билоба, Бакопа монниери (монье), Витании сомниферной, куркумы длинной и лаванды узколистной. Согласно прошлым научным открытиям, эти растения были полезны при лечении деменции и уменьшали изменения неврологического состояния больных.

- В традиционной индийской кухне используется куркума, которой приписываются терапевтические свойства. Как показало наше исследование, вполне обоснованно. Среднее потребление пряности на ее родине в сутки составляет около четверти чайной ложки. Такую кулинарную дозу можно брать за основу дневного потребления. Далее судить по индивидуальной реакции, - рассказал Симонов.

Вместе с российским специалистом работали ученые из Индии и Саудовской Аравии. Они убедились, что у контрольной группы, которой давали фитопрепараты, улучшились концентрация, память и когнитивные способности. Кроме того, они более успешно проходили тесты MMSE, используемые для скрининга когнитивных нарушений. Все выводы рабочей группы были сформулированы в статью и опубликованы в журнале Current Alzheimer Research.

- Попадание научной статьи в один из самых высокорейтинговых мировых научных журналов по данной тематике — свидетельство актуальности направления научной работы и ее качества, - отметил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.